Sicilia, scuole superiori di nuovo in presenza dal 1° febbraio al 50%, ma sindaci possono prorogare lo stop. CIRCOLARE [PDF] Di

L’assessorato alla Formazione della Regione Siciliana ha inviato una circolare a tutte le scuole con maggiori esplicitazioni in merito all’ordinanza regionale promulgata per il contenimento del contagio da Covid-19.

Asili nido e scuole dell’infanzia in presenza regolarmante, scuole elementari e medie in didattica a distanza fino al 16 gennaio e scuole superiori con didattica a distanza fino al 31 gennaio.

Ecco il testo integrale della circolare

Così come scritto nel testo, le elementari e medie dovrebbero tornare in presenza lunedì 18 gennaio prossimo ma il condizionale è d’obbligo perchè la Regione poi rimanda ai sindaci. Qualora questi ultimi ravvisino pericoli legati alla pandemia, ecco che si potrebbe prorogare la chiusura delle scuole. Dovrebbero tornare in classe il primo febbraio, invece, gli studenti delle scuole superiori ma solo nella percentuale del 50%.