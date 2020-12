Sicilia, il M5S annuncia: “Completata la consegna dei banchi nelle scuole”. I numeri per tutte le province Di

Quanti banchi monoposto e quelli con sedute innovative sono stati consegnanti in Sicilia? A rendere noto il dato sono due deputati del Movimento Cinque Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

“La distribuzione è stata completata in tutta la Sicilia grazie all’intervento del Governo nazionale che ha investito sul rinnovamento della scuola come non accadeva da decenni”, affermano le due esponenti.

Agrigento: 3.475 Sedute Innovative, 28.074 Banchi;

Caltanissetta: 2048 Sedute Innovative, 23.007 Banchi;

Catania: 10.872 Sedute Innovative, 85.825 Banchi;

Enna: 9.766 Banchi; 1.322 Sedute Innovative:

Messina: 49,432 Banchi, 5,084 Sedute Innovative;

Palermo, 9,788 Sedute Innovative, 123,080 Banchi;

Ragusa: 13.100 Banchi, 2.010 Sedute Innovative;

Siracusa: 34.275 Banchi, 3.921 Sedute Innovative;

Trapani: 26.323 Banchi, 3.171 Sedute Innovative.