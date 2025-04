Sicilia Express: il treno che porta la Sicilia al Nord riparte per Pasqua con spettacoli e sapori a bordo. Biglietti a partire da 29,90 euro

Il Sicilia Express, il treno dedicato ai siciliani residenti al nord per studio o lavoro, torna in servizio in occasione del ponte pasquale. Grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, il convoglio collegherà nuovamente Torino a Palermo e Siracusa.

La partenza è fissata per il 17 aprile, con rientro previsto il 26 aprile, offrendo un’opportunità di viaggio comoda ed economica per chi desidera tornare in Sicilia durante le festività.

Un’esperienza di viaggio unica tra spettacoli e sapori

Dopo il successo del debutto a dicembre, il Sicilia Express si conferma non solo come mezzo di trasporto, ma come un vero e proprio evento su rotaia. A bordo, i passeggeri potranno godere di spettacoli dal vivo e degustazioni di prodotti tipici siciliani, immergendosi nell’atmosfera dell’isola già durante il tragitto. Il treno offre diverse opzioni di viaggio, tra cuccette e scompartimenti con posti a sedere, oltre a due carrozze ristorante per cene in un contesto conviviale.

Partenze, tappe e modalità di acquisto

Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova alle 12:30, con fermate a Milano, Bologna, Firenze, Roma e altre città prima di attraversare lo Stretto di Messina. Da qui, il treno si dividerà in due tratte: una verso Palermo, con arrivo alle 11:36, e l’altra diretta a Siracusa, prevista per le 11:23. I biglietti, disponibili dal 5 aprile, saranno acquistabili su Trenitalia.it, tramite l’App Trenitalia, nelle biglietterie di stazione e presso le agenzie di viaggio, con prezzi a partire da 29,90 euro per i posti in scompartimento o cuccetta.