Sicilia Express, è partito il treno che riporterà i pendolari a casa: 500 posti a 29,90 euro. Una passeggera: “Colpo di fortuna pazzesco trovare il posto a questo prezzo” Di

Un convoglio speciale, denominato Sicilia Express, ha intrapreso un viaggio da Torino a Palermo, trasportando a bordo circa 500 passeggeri.

Come segnala La Repubblica, l’iniziativa, promossa dalla Regione siciliana guidata da Renato Schifani, offre un’esperienza unica a prezzi accessibili, con tariffe che vanno dai 29,90 euro per un posto a sedere ai 129,90 euro per la carrozza letto singola. I biglietti, messi in vendita il 3 dicembre, sono andati esauriti in soli 30 minuti, a dimostrazione dell’enorme interesse suscitato dall’iniziativa.

Il treno, partito da Torino, attraverserà l’Italia con dieci tappe, offrendo ai passeggeri degustazioni di vini e piatti tipici, masterclass gastronomiche, performance culturali, musica dal vivo e reading letterari. L’obiettivo è celebrare l’anima della Sicilia e offrire un’esperienza emozionale di ritorno alle radici.

“Ritorno alle radici. Il viaggio come esperienza emozionale per tornare a casa e riscoprire la propria identità siciliana”, questo il motto dell’iniziativa.

Un’alternativa al caro voli

L’iniziativa Sicilia Express nasce anche come risposta al caro voli, che ha reso i viaggi aerei sempre più costosi. “Dopo le misure contro il caro voli, che intendiamo rafforzare”, ha dichiarato Schifani sul sito dedicato all’iniziativa. Per molti passeggeri, il treno speciale rappresenta un’alternativa conveniente e accessibile. “È stato un colpo di fortuna pazzesco trovare il posto a 29,90 euro”, ha commentato Alessia, una studentessa ventenne.

Altri passeggeri hanno sottolineato il notevole risparmio rispetto ai prezzi dei voli e degli autobus, soprattutto nel periodo natalizio. La Regione siciliana copre circa l’80% del costo del viaggio, rendendo l’iniziativa ancora più attraente per i viaggiatori.

L’atmosfera a bordo è festosa, con canzonette natalizie che accompagnano il viaggio verso la Sicilia.

“Torna a casa con Sicilia Express”, la promessa che sarà “un’esperienza unica e divertente”, in una “festa itinerante dove ogni fermata è un passo verso il calore della tua terra”.