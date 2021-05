Sicilia da lunedì in zona gialla ma con due nuove zone rosse Di

Due nuove “zone rosse” in Sicilia. L’aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e Santa Teresa di Riva, nel Messinese. L’isola da lunedì 17 maggio sarà in zona gialla.

Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp territoriali e sentiti i rispettivi sindaci.

L’ordinanza avrà efficacia da domenica 16 a mercoledì 26 maggio.