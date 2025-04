Sicilia: 13,8 milioni di euro al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca Di

La Regione Siciliana ha destinato oltre 13,8 milioni di euro al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca relativi all’anno accademico 2025-2026. Le risorse, attinte dal Programma regionale FSE+ 2021-2027, sono indicate all’interno di un decreto pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e formazione professionale, che si occupa di interventi nel settore universitario, della ricerca scientifica e tecnologica.

Continuità dell’investimento nella formazione avanzata

Nel biennio precedente, la Regione ha allocato complessivamente oltre 27,7 milioni di euro per sostenere percorsi di dottorato. Il decreto attuale riguarda la seconda tranche di finanziamenti, che sarà impiegata per sostenere le borse di studio relative al quarantunesimo ciclo. L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di potenziamento del sistema universitario e di rafforzamento della ricerca applicata, offrendo ai laureati opportunità di formazione avanzata e di inserimento nel tessuto produttivo regionale.

Collaborazioni accademiche e nuovi indirizzi di finanziamento

Il provvedimento introduce elementi innovativi rispetto alle edizioni precedenti. Tra questi, il finanziamento dei dottorati di interesse nazionale, realizzati in collaborazione tra più atenei, e l’incentivo a progetti congiunti tra università ed enti esterni. La misura mira a favorire il co-tutoraggio con istituzioni di ricerca, promuovendo reti accademiche integrate e percorsi interdisciplinari condivisi.

Termini di partecipazione

Le domande di ammissione alla seconda finestra dell’avviso pubblico n. 15/2024, relativo al Programma FSE+ della Regione Siciliana, potranno essere presentate entro le ore 23:59 del 3 giugno 2025. L’avviso è rivolto a soggetti interessati alla realizzazione di dottorati finanziati nell’ambito della programmazione regionale dei fondi europei.