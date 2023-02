Si rompe pedana del bus, alunni rinunciano alla gita per non lasciare da solo compagno con disabilità Di

Una bella storia dall’Abruzzo. Un gruppo di bambini della classe quarta di un istituto comprensivo in provincia de L’Aquila ha dato una “lezione di vita e di amore” durante una gita scolastica a Roma.

Dopo aver visitato la mostra di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, la classe si è spostata in un’altra zona della città. ma la pedana del bus per far scendere un bambino disabile si è rotta. Nonostante gli accompagnatori abbiano cercato di risolvere il problema, alla fine i bambini hanno deciso di restare con il loro compagno disabile e rinunciare alla gita piuttosto che lasciarlo solo.

Il dirigente scolastico ha elogiato il comportamento esemplare dei bambini, che hanno dato una lezione a tutti.

Anche il presidente dell’associazione Carrozzine Determinate Abruzzo ha commentato l’episodio sottolineando l’importanza del ruolo delle nuove generazioni nell’insegnare l’empatia, la solidarietà e l’amicizia: “Nessuna storia da libro cuore, ma finalmente un senso di giustizia, di inclusione, di civiltà, di rispetto dei diritti umani che i bambini possono e devono insegnare a tutti. C’è ancora speranza per un futuro migliore e le nuove generazioni saranno artefici di un grande cambiamento”.

Il sindaco della cittadina abruzzese si è detto onorato di rappresentare una comunità così coesa.