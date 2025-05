Si rompe il braccio durante il PCTO, usava un tornio: segnalazioni alla Procura e sanzioni Di

Alcune persone sono state segnalate alla Procura per l’ipotesi di lesioni colpose gravi, in seguito a omissioni in materia di sicurezza sul lavoro, legate a un incidente avvenuto a febbraio durante un’attività di PCTO nella Regione Lazio

Uno studente ha riportato gravi lesioni a un braccio mentre utilizzava un tornio in un’azienda meccanica, rendendo necessario il ricovero urgente e interventi chirurgici.

L’indagine, condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ha coinvolto la scuola e l’azienda. Sono state accertate violazioni antinfortunistiche, con sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Le indagini restano in corso.

Nel 2024, l’INAIL ha registrato 77.883 denunce di infortunio da parte di studenti di ogni ordine e grado, segnando un incremento del 10,9% rispetto alle 70.215 denunce del 2023. Questo aumento è attribuito principalmente all’estensione della tutela assicurativa, a partire da settembre 2023, agli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, prevista dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023.

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), nel 2024 sono stati denunciati poco più di 2.000 infortuni da parte di studenti coinvolti in tali percorsi.

Infortuni mortali

Le denunce di infortunio con esito mortale tra gli studenti sono state 13 nel 2024, rispetto alle 12 del 2023.

Distribuzione demografica e regionale