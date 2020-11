Si rientra a scuola: ecco chi torna fra i banchi domani 30 novembre Di

Per tanti studenti domani 30 novembre risuonerà la campanella: si torna tra i banchi dopo settimane di didattica a distanza. Ecco chi riguarda il rientro in aula.

Lunedì 30 novembre tornano a scuola in presenza gli alunni delle seconde e terze delle regioni Calabria e Lombardia passate a zona arancione da oggi. Restano in Dad gli studenti delle classi seconda e terza secondaria di primo grado del Piemonte che, nonostante il passaggio a zona arancione, prosegue con le lezioni da remoto fino al 23 dicembre per effetto dell’ordinanza del presidente Alberto Cirio.

Infine dal 30 novembre rientrano in aula gli studenti delle medie della regione Umbria.

Da domani sarebbero dovuti rientrare a scuola gli alunni dalla seconda elementare alla prima media della regione Campania, ma la Regione ha predisposto il prolungamento dello stop alle lezioni in presenza fino al 7 dicembre.