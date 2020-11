Sì all’obbligo della mascherina in classe: il Tar del Lazio boccia il ricorso Di

Il Tar del Lazio ha confermato la parte del Dpcm del 3 novembre scorso che ha previsto in maniera specifica, l’obbligo di mascherina a scuola continuativo per chi ha meno di 11 anni, ovvero gli unici ora ad avere lezioni in presenza.

Il Tar, nel respingere un’istanza sul tema, ha sottolineato che “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento nelle more della celebrazione della camera di consiglio”.

Per la trattazione collegiale del ricorso proposto è stata già fissata l’udienza in Camera di consiglio il 2 dicembre prossimo.