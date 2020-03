Sgomento e speranza, poesia di un’insegnante

inviata dal Prof. Roberto Chiarella per mettere in risalto l’impagabile lavoro di medici, militari e docenti.

Sgomento e speranza

Sento i passi incerti

di un’umanità sofferente

sotto un cielo

d’azzurro irriverente.

Sento il respiro di pensieri ingombranti

e ne riconosco le grida soffocate .

Vedo sguardi

sporcati dal dolore

e occhi persi

che sono preghiere nell’infinita attesa.

Non sento più

parole che fanno rumore

e davanti alle ferite inattese

l’orgoglio smisurato

svela il suo inganno.

Sento un tempo senza speranza

che incenerisce i nostri sogni.

Avverto forte l’orrore

davanti a corpi senza vita

che nessuna lacrima consola

e il dolore

attraversare strade deserte.

Vedo camici bianchi

offrire tempo e cura

per raccogliere il grido di aiuto.

E divise gonfie di legittima fierezza

vigilare sull’egoismo e sul incivile disonore.

E docenti e maestri ostinati

da angoli remoti

lasciare semi di conoscenza

per far vivere la speranza

e portare conforto all’innocenza sbigottita.

Vedo lavoratori

che assicurano il pane

frumento della vita.

Lampi di vita

squarciano questo tempo inquieto

e allontanano la paura.

Arriverà l’audacia scoperta

dell’umana scienza

a far vibrare le nostre vite sospese.

Aspettiamo un mattino

risplendente di normalità

che l’umanità tutta implora.

Davvero: l’amore non è mai abbastanza.