Settimana del Cervello dal 13 al 19 marzo. Coinvolte anche le scuole. Di

Da lunedì 13 a domenica 19 marzo torna la “Settimana del Cervello“, la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca scientifica sul cervello condotta fino ad oggi. Anche le scuole coinvolte.

Previsti oltre 270 eventi gratuiti che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale.

Da lunedì 13, quindi, sarà possibile: partecipare a seminari e workshop che promuoveranno la consapevolezza delle proprie funzioni cognitive e spiegheranno potenzialità e modalità di operato del cervello; effettuare screening cognitivi per la prevenzione della demenza e l’identificazione precoce dei disturbi dell’apprendimento a scuola; partecipare ad eventi online per comprendere come contrastare l’invecchiamento mentale e ricevere suggerimenti per avere sempre un cervello attivo ed in forma.

Tra le regioni che contano il numero più alto di eventi, riferisce l’Ansa, troviamo la Lombardia (46), il Piemonte (40) e il Lazio (30).

Per quanto riguarda le singole città, invece, è Roma ad aggiudicarsi la medaglia d’oro come prima città per numero di eventi (23), seguita da Milano (20) e Torino (18).

Il calendario completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it.