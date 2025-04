Sequestrati 800 chili di latticini, tra cui 500 vasetti di yogurt, destinati alle scuole Di

Durante un controllo eseguito dalla Polizia stradale, in Sicilia, è stato intercettato un carico di prodotti caseari destinati ad una mensa scolastica e non più idonei al consumo.

Trasporto di derrate alimentari inadeguato

Nel corso della verifica, eseguita in collaborazione con il personale dell’Azienda sanitaria provinciale, è stato accertato che il carico, comprendente circa ottocento chili di prodotti caseari, cento litri di latte fresco e cinquecento vasetti di yogurt, veniva trasportato senza il rispetto delle condizioni termiche previste dalla normativa vigente. Gli alimenti, secondo quanto riportato dai funzionari intervenuti, si trovavano all’interno di un frigorifero non funzionante, che ha di fatto che ha reso inefficace ogni forma di conservazione idonea.

Destinazione del carico alimentare

Dalle verifiche è emerso che una parte significativa della merce fosse destinata alla mensa di una scuola elementare della zona. I prodotti, quindi, avrebbero dovuto essere somministrati a bambini frequentanti il plesso scolastico, circostanza che ha acuito l’allerta da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

Provvedimenti adottati dalle autorità

A seguito degli accertamenti effettuati sul mezzo e sullo stato della merce trasportata, gli agenti della Polizia stradale hanno proceduto al sequestro dell’intero carico, dichiarato non più idoneo al consumo umano. I prodotti sono stati giudicati non commestibili e il conducente del veicolo, risultato responsabile del trasporto della merce, è stato sanzionato amministrativamente. Inoltre, nei suoi confronti è stata presentata denuncia per aver detenuto e distribuito alimenti in cattivo stato di conservazione, una violazione che rientra tra quelle contemplate dal codice penale in materia di sicurezza alimentare