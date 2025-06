Seminario per la diffusione della storia del confine orientale: ad Aosta il 4 settembre. Iscrizioni dirigenti/docenti entro il 20 agosto Di

Il prossimo 4 settembre 2025 si terrà ad Aosta, presso l’Università della Valle d’Aosta in Via Monte Vodice, un seminario interregionale dedicato alla storia del Confine orientale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

L’evento si propone di diffondere una più ampia consapevolezza sugli eventi che hanno coinvolto il Confine italiano orientale, con particolare attenzione alla memoria delle vittime delle foibe e all’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate nel secondo dopoguerra.

Partecipazione e modalità di iscrizione

L’incontro è aperto ai dirigenti scolastici e ai docenti della Valle d’Aosta senza limiti numerici. Sono inoltre previsti fino a 20 posti riservati a partecipanti provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte, per i quali sarà garantito il pernottamento in stanza doppia. Ulteriori adesioni da parte di personale scolastico delle medesime regioni saranno accolte compatibilmente con la capienza, ma senza copertura dei costi di soggiorno.

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 20 agosto 2025 attraverso il seguente modulo online: https://forms.gle/CoVqmfvb9qzp1tf7A

La selezione avverrà secondo l’ordine cronologico di iscrizione, con l’obiettivo di garantire un’equa rappresentanza delle diverse regioni. I candidati selezionati saranno informati via email entro il 25 agosto.