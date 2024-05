“Sei troppo bravo, impegnati di meno, i tuoi compagni sono a disagio”, le parole della docente allo studente plusdotato. Genitori infuriati: “Atteggiamento pericoloso” Di

Un caso sconcertante arriva da una scuola primaria della Puglia, dove un bambino è stato emarginato dalla sua insegnante per la sua “eccessiva bravura”.

Il piccolo, con capacità superiori alla media, era solito scrivere racconti dettagliati e ben costruiti, frutto della sua creatività e delle sue conoscenze, ottenendo sempre ottimi voti. Ma il suo talento, anziché essere valorizzato, è diventato motivo di esclusione.

La vicenda ha inizio durante l’anno scolastico 2022-2023. Secondo il racconto pubblicato da La Repubblica, l’insegnante, percependo un certo malumore tra i compagni di classe del bambino, probabilmente dovuto a gelosia e complessi di inferiorità, avrebbe scelto di emarginare il piccolo studente modello. Il bambino, accortosi del cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti, si è confidato con i genitori.

“L’atteggiamento della docente era molto pericoloso, rischiava di compromettere il rendimento scolastico di mio figlio”, ha raccontato il padre a La Repubblica. Durante un colloquio con l’insegnante, il genitore si è sentito rispondere che il figlio “era troppo bravo rispetto alla media dei suoi compagni e che si doveva applicare di meno perché destabilizzava il rendimento di tutti gli altri”.

Una risposta inaccettabile per il padre, che ha sottolineato come la docente avrebbe dovuto cercare di elevare il rendimento degli altri studenti, non frenare l’entusiasmo e l’intelligenza del figlio. Nonostante il confronto, la situazione in classe non è cambiata. Secondo quanto riporta il quotidiano, la docente è stata trasferita in un altro istituto, apparentemente per motivi non legati a questa vicenda, anche se le tempistiche sollevano qualche dubbio.