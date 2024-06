Seconda fascia GPS per ed. motoria alla primaria, inammissibile l’emendamento Di

Proseguono i lavori per la conversione del DL 71 del 31 maggio 2024 Sport e Scuola. Primo stralcio in Commissione Cultura degli emendamenti presentati, solo quelli giudicati ammissibili arriveranno al voto. Tra gli inammissibili un emendamento segnalato dal sindacato Anief per la creazione della seconda fascia di ed. motoria alla primaria nell’ambito delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.

Con OM n. 88 del 16 maggio 2024 il Ministero ha introdotto la prima fascia di ed. motoria alla primaria (EEM), in cui si sono potuti iscrivere a pieno titolo gli aspiranti che hanno conseguito entro il 24 giugno l’abilitazione con il concorso DDG n. 1330 del 4 agosto 2023, con riserva se da conseguire entro il 30 giugno 2024.

Tralasciando le problematiche di cui questa prima fascia sarà investita, dal momento che sì tante graduatorie sono state pubblicate ma andranno riviste in seguito all’ammissione alla prova orale di nuovi candidati in seguito all’annullamento da parte del TAR Lazio del quesito n. 26 della prova scritta, la richiesta era quella di istituire una seconda fascia di ed. motoria alla primaria per i docenti che possano vantare servizio svolto negli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024.

In base all’ordinanza infatti gli aspiranti che non si sono abilitati con il concorso e quindi non hanno ottenuto l’abilitazione per la prima fascia GPS ma hanno svolto servizio di ed. motoria alla primaria negli ultimi due anni scolastici perché chiamati dalle classi di concorso A048 e A049 non possono far valere questo servizio come specifico ma solo come aspecifico, nelle rispettive graduatorie della scuola secondaria.

Una magra consolazione se non addirittura una beffa aver scelto la supplenza di ed.motoria alla primaria rispetto a chi ha potuto svolgere, sempre dalle graduatorie di A048 e A049, servizio alla secondaria.

Al momento però la normativa rimane invariata: le GPS – la cui pubblicazione è attesa a fine luglio – conterranno solo la prima fascia di ed.motoria alla primaria e non la seconda fascia.

