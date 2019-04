“Secchione is the new figo”, il video di Baglioni contro la dispersione

Comunicato regione Toscana – Lorenzo Baglioni, cantante ed attore toscano da sempre vicino al mondo della scuola con le sue canzoni, è da tempo testimonial del progetto regionale Giovanisì #LabScuola e protagonista dei 3 eventi finali di restituzione programmati in tutta la regione.

Il prossimo evento si svolgerà il 9 maggio a Firenze. Sarà lì che Baglioni presenterà il nuovo video “Secchione in the new figo”, un prodotto per veicolare i temi trattati nei laboratori e negli eventi di Giovanisì #LabScuola in una forma innovativa e con un linguaggio vicino al target di riferimento.

Il video è visibile sul canale YouTube di Giovanisì