Insegnante fragile, dopo la vaccinazione può rientrare a scuola se il medico concorda. FAQ Di

L’Usr per il Veneto aggiorna le FAQ sul rientro a scuola in sicurezza. Gli aggiornamenti del 22 aprile riguardano il rientro in servizio dei lavoratori dopo malattia Covid e l’inidoneità temporanea alla mansione per fragilità

Quale procedura deve essere seguita per la riammissione in servizio di un operatore scolastico che ha avuto il COVID-19?

Risposta) La Circolare del Ministero della Salute prot. 15127 del 12/04/2021 – Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata – fornisce chiarimenti in merito alla riammissione in servizio di un lavoratore che sia risultato positivo al COVID-19. Nella seguente tabella è riportata una sintesi schematica dei contenuti della circolare, in relazione alle diverse fattispecie prese in esame dalla stessa. Si precisa che, in accordo con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 308/2021, l’isolamento per i casi positivi e la quarantena per i contatti di caso positivo hanno una durata di 14 giorni, invece dei 10 giorni previsti dalla circolare MS.

Se un insegnante, che ha avuto un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione per fragilità, è stato vaccinato, può chiedere la revisione del giudizio da parte del Medico Competente e tornare in servizio in presenza?

Risposta) Sì, un insegnante o un altro operatore scolastico che era stato dichiarato dal Medico Competente temporaneamente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure a svolgere la propria mansione durante il periodo dell’emergenza pandemica, una volta vaccinato per il COVID-19 può chiedere una nuova visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c (visita medica su richiesta del lavoratore) per una revisione della sua situazione, che il Medico Competente valuterà anche alla luce della nuova documentazione prodotta dall’interessato, tra cui il certificato vaccinale .

