Scuole superiori Liguria in presenza dal 70 all’80% fino al 9 giugno. Ordinanza Di

La Regione Liguria pubblica l’ordinanza numero 24/2021 con la quale estende le misure dell’ordinanza numero 22. Per la scuola è prevista la didattica in presenza dal 70 all’80% fino alla fine dell’anno scolastico, 9 giugno, per le scuole superiori, statali e paritarie, IeFP, ITS, IFTS.

La restante parte della popolazione studentesca svolge le lezioni da remoto. Resta garantita la didattica in presenza per i laboratori e per alunni con disabilità e Bes.

L’ordinanza è valida dal 24 maggio al 9 giugno.

