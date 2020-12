Scuole superiori in didattica a distanza al 100% fino alle vacanze di Natale. FAQ Di

A seguito del Dpcm 3 dicembre 2020 come si svolge l’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado?

Il ministero dell’Istruzione chiarisce con una FAQ.

Nelle scuole secondarie di secondo grado, fino all’inizio delle vacanze natalizie, il 100% delle attività continuerà a svolgersi a distanza per tutti gli studenti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. Dal 7 gennaio 2021, invece, nelle c.d. zone gialle e arancioni le scuole adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del Dpr 275/ 99 in modo che al 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza (Nota Dipartimentale n. 2164 del 09/12/2020).

Quando iniziano le vacanze di Natale

Le date per regione

Abruzzo: dal 24-12 al 5-1

Basilicata: dal 24-12 al 5-1

Calabria: dal 23-12 al 5-1

Campania: dal 23-12 al 5-1

Emilia Romagna: dal 24-12 al 5-1

Friuli Venezia Giulia: dal 24-12 al 5-1

Lazio: dal 23-12 al 5-1

Liguria: dal 24-12 al 5-1

Lombardia: dal 23-12 al 5-1

Marche: dal 24-12 al 5-1

Molise: dal 23-12 al 5-1

Piemonte: dal 23-12 al 5-1

Puglia: dal 23-12 al 5-1

Sardegna: dal 23-12 al 5-1

Sicilia: dal 23-12 al 5-1

Toscana: dal 24-12 al 5-1

Umbria: dal 23-12 al 5-1

Valle d’Aosta: dal 24-12 al 5-1

Veneto: dal 24-12 al 5-1

Provincia Bolzano: dal 24-12 al 5-1

Provincia Trento: dal 24-12 al 5-1

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è festività nazionale.