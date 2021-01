Scuole superiori, dove si riapre il 1° febbraio: già 7 regioni hanno deciso così Di

Il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, in alcune regioni, è già previsto per il mese di febbraio. Si tratta di sette regioni che hanno già deciso in questo senso.

Si tratta di Sicilia, Sardegna, Calabria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Basilicata.

LA SITUAZIONE AGGIORNATA

Ecco il quadro aggiornato per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado (detta anche scuola superiore).

11 gennaio

Valle d’Aosta, Abruzzo, Toscana, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano (75%)

18 gennaio

Molise, Puglia, Lazio, Liguria, Piemonte

25 gennaio

Campania, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia

1 febbraio

Sicilia, Sardegna, Calabria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata

NB Il quadro è suscettibile di variazione, le date si riferiscono alle 12.30 di sabato 9 gennaio.