A dicembre pochi giorni di scuola. Dal ponte dell’immacolata alle vacanze di Natale, tutte le date Di

Il DPCM del 6 novembre terminerà la sua validità per il 3 dicembre, ma già si pensa a quando far tornare gli studenti delle scuole superiori in classe, quadro epidemiologico permettendo.

Il mese di dicembre, come è noto, è quello delle vacanze di fine anno tra Natale e Capodanno. Quest’anno, poi, ci si mette anche il ponte dell’Immacolata, previsto per martedì 8 dicembre, con possibile stop alle lezioni per lunedì 7 dicembre.

Le regioni interessate sono:

Abruzzo

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Molise

Piemonte

Provincia autonoma di Trento

Puglia

Umbria

Veneto

Valle d’Aosta

Poi dal 23 dicembre al 6 gennaio ci sarà lo stop per le festività di fine anno. In dieci regioni (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Umbria) le vacanze inizieranno il 23; nelle restanti regioni, invece, il 24 (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto).

Il rientro è previsto per il 7 gennaio 2021, ma già su questo il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, ha previsto che potrebbe esserci uno slittamento a lunedì 11 gennaio 2021 che potrebbe diventare, dunque, la vera data della ripartenza delle lezioni in presenza nelle scuole superiori.