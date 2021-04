Scuole Piemonte, si rientra in presenza: Cuneo in zona rossa fino al 14 aprile. Nota finale Usr Di

Anche il Piemonte passa in zona arancione da lunedì 12 aprile. Le indicazioni finali per le scuole dell’Ufficio scolastico regionale. Cuneo in zona rossa.

Queste le disposizioni finali dopo le precedenti note, a decorrere dal 12 aprile 2021, fatta eccezione per la sola provincia di Cuneo, che al momento rimane in zona rossa, nel resto della Regione:

– nelle scuole secondarie di primo grado le attività scolastiche e didattiche riprendono in presenza anche per le classi seconde e terze;

– nelle scuole secondarie di secondo grado, in coerenza con i Piani di raccordo scuola-trasporti approvati dai Tavoli Prefettizi Provinciali, la ripresa delle attività didattiche avverrà garantendo la frequenza del 50% degli studenti, secondo il principio di precauzione richiamato anche dalla nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del

Ministero n. 491 del 6 aprile 2021.

Dal 14 aprile le stesse misure si applicano nella provincia di Cuneo.

Nota