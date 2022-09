Paritarie: in Italia sono oltre 12mila, la maggioranza scuole dell’infanzia. Quasi 230mila studenti in Lombardia. Tutti i dati Di

Consueto report annuale del Ministero dell’Istruzione con tutti i dati per scuole, classi, studenti e docenti. Viale Trastevere dà indicazioni anche in merito al numero di scuole paritarie.

Sono circa 12mila (esattamente 12.096). Il numero più alto è in Lombardia con quasi 2500 scuole (2480), poi c’è la Campania con 1654, il Veneto con 1337 e il Lazio con 1266.

Oltre 8mila scuole paritarie sono nell’infanzia (quasi 1700 in Lombardia, più di 1000 in Veneto). Quasi 1600 sono le scuole paritarie nel secondo grado di istruzione (oltre 350 in Lombardia).

Oltre 800mila gli studenti

Sono oltre 450mila gli studenti nelle scuole dell’infanzia paritarie, 159mila nella primaria, 67mila nella scuola secondaria di I grado e 124mila nella scuola secondaria di secondo grado. Oltre 220mila gli studenti delle scuole paritarie in Lombardia, quasi 100mila in Campania e Veneto. Quasi 70mila in Emilia-Romagna.

