Scuole paritarie, oltre 12mila con più di 800mila studenti. I dati ufficiali del Ministero Di

Il Ministero dell’Istruzione, nel focus dedicato ai dati per il nuovo anno scolastico, ha realizzato un’appendice anche per la scuola paritaria.

I dati, però, si riferiscono all’anno scolastico 2020-21. Sono oltre 12mila le scuole paritarie, mentre gli studenti frequentanti più di 800mila. 8mila sono le scuole paritarie per l’infanzia, oltre mille per la primaria, mentre circa 2mila tra scuola media e scuola superiore. Più alunni in Lombardia (oltre 200mila), seguite poi da Veneto, Lazio e Campania con oltre 90mila.

FOCUS

Differenza tra scuole paritarie e scuole private

fonte Ministero dell’Istruzione

La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell’articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.

Scuole paritarie

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il riconoscimento della parità garantisce:

l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti

le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato

l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

Scuole non paritarie

Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.

Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria.