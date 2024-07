Decine di revoche nelle scuole paritarie siciliane. Turano (Lega): “Rispettiamo la legge, il merito si conquista con studio e impegno” Di

L’Ufficio scolastico regionale, su incarico dell’assessorato all’Istruzione della Regione siciliana guidato da Mimmo Turano (Lega), ha condotto verifiche su numerosi istituti scolastici paritari in Sicilia. Da questi controlli sono emerse irregolarità in 40 corsi su 45 esaminati, distribuiti tra 20 istituti.

Dai dati ottenuti dall’Ansa, risulta che sono già stati firmati decreti di revoca dell’accreditamento per quattro corsi. Inoltre, comunicazioni di revoca sono state inviate ad altri 20 corsi. Ulteriori 10 provvedimenti di revoca sono in fase di definizione, come riportato nella documentazione visionata.

“Tolleranza zero”

Lo aveva detto il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, alcune settimane fa relativamente alla chiusura del piano di vigilanza del MIM: “Oggi annunciamo con soddisfazione la conclusione del piano straordinario di vigilanza contro il fenomeno dei diplomifici. Da questo governo nessuna tolleranza verso chi non rispetta la legge. Ribadiamo il nostro impegno costante per garantire standard di qualità a tutti gli studenti, che frequentino scuole statali o paritarie.”

Le ispezioni si sono concentrate in 70 scuole paritarie in Campania, Lazio e Sicilia.

Per l’assessore all’istruzione della Regione Siciliana, Mimmo Turano (Lega): “L’azione intrapresa non è un “repulisti”, ma un atto di rispetto della legge e affermazione di un principio fondamentale: il diploma e gli altri successi scolastici devono essere ottenuti con merito, attraverso studio e impegno.”

Turano ha sottolineato che le ispezioni avviate, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e su indicazione del ministro Valditara, hanno rivelato numerose e gravi irregolarità riguardanti gli esami di maturità e il funzionamento degli istituti. Ha aggiunto che l’obiettivo non è solo quello di affermare la legalità nel mondo della scuola, ma anche di proteggere le scuole paritarie che svolgono un lavoro prezioso.