Scuole occupate a Roma, danni per migliaia di euro alle strutture. I presidi: “Faremo pagare i genitori, gli studenti vanno responsabilizzati” Di

Scuole occupate a Roma. A Il Messaggero, La dirigente del liceo Terenzio Mamiani, Tiziana Sallusti, evidenzia un modello di responsabilità dove gli studenti partecipano al risarcimento dei danni.

L’approccio, sostenuto dall’ANP Lazio, mira a educare i giovani alla responsabilità civile. Cristina Costarelli, presidente dell’ANP Lazio, evidenzia la necessità di questa misura, soprattutto quando gli autori dei danni non sono completamente identificabili. Richiama anche all’attenzione sul ruolo di studenti esterni nelle occupazioni, esortando a maggiori controlli di sicurezza.

I recenti atti di vandalismo, come quelli al liceo classico Eugenio Montale e all’istituto Giorgi-Woolf, hanno causato danni ingenti, stimati in decine di migliaia di euro. Gli episodi mettono in luce non solo le sfide nella gestione delle proteste studentesche ma anche l’impatto finanziario sulle strutture scolastiche. L’occupazione può influire sui tempi di realizzazione di progetti finanziati dal Pnrr, come nel caso del liceo Socrate, dove i ritardi possono comportare costi aggiuntivi.