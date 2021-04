Scuole Lombardia, test rapidi per gli studenti degli istituti aderenti Di

La direzione regionale dell’assessorato al Welfare della Regione Lombardia sull’attività di testing in ambito scolastico per gli studenti tra i 14-19 anni delle scuole superiori o istituti di formazione professionale emana una nota in cui si precisa che ”in attuazione della delibera 4319 dello scorso mese di febbraio, il servizio di prenotazione del Tampone Antigenico Covid-19 è disponibile per i ragazzi che frequentano le scuole che hanno aderito all’offerta, purché asintomatici”.

Si ricorda inoltre che “in caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al test molecolare e se confermata la positività il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo e applicate le indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena”.