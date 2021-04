Scuole Lombardia in presenza dal 12 aprile, superiori al 50% con doppio scaglione di ingresso. Nota Di

La regione Lombardia passa in zona arancione dal 12 aprile. L’Ufficio scolastico regionale pubblica la nota con le indicazioni per il rientro a scuola.

La ripresa delle attività didattiche per le scuole del secondo ciclo avverrà garantendo la frequenza del 50% degli studenti,

avendo riguardo di concordare preventivamente con le competenti prefetture le proposte di modifica in aumento delle percentuali di studenti in presenza oltre il 50% e di mantenere il doppio scaglione di ingresso con la relativa, equilibrata distribuzione degli studenti.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

