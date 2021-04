Scuole in Dad, procura Genova indaga per abuso d’ufficio. Associazioni: misure più restrittive di quelle del governo Di

La procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo l’esposto contro l’ordinanza della regione Liguria per la didattica a distanza, presentato dalle associazioni Giuristi democratici e Riapriamo la scuola della Costituzione.

L’indagine per abuso d’ufficio, a carico di ignoti – fa sapere Ansa -, è in mano al sostituto Massimo Terrile e all’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

Secondo le associazioni, assistite dall’avvocato Dario Rossi, la Regione Liguria ha imposto “misure costantemente e drasticamente più restrittive di quelle stabilite dal governo nazionale, chiudendo al 100% le scuole superiori”, anche quando lo Stato consentiva presenze fino al 75%.

Attualmente le scuole superiori liguri sono in presenza per il 50% della popolazione studentesca, così come previsto dal decreto legge del 1 aprile.