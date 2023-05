Scuole chiuse mercoledì 10 maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia Romagna [IN AGGIORNAMENTO] Di

Allerta rossa domani, mercoledì 10 maggio, per rischio idrogeologico su buona parte dell’Emilia-Romagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Attesa per capire in quali comuni le scuole saranno chiuse.

Attenzione massima per le province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena, già colpite dal maltempo la scorsa settimana che ha provocato due morti e danni ingenti.

L’avviso prevede, dalla serata di oggi, piogge, anche temporali, sulla Lombardia, in estensione a veneto, Emilia-Romagna e provincia di Trento. Dal primo mattino di domani saranno coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.