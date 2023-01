Scuole chiuse lunedì 23 gennaio per allerta meteo: elenco regione per regione Di

Scuole chiuse lunedì 23 gennaio 2023, a causa del maltempo in diversi comuni in Italia. La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà anche nelle prossime ore: ci sarà maltempo con neve e vento.

L’elenco delle città in cui le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento

Emilia Romagna

Bagno di Romagna, Frassinoro, Montefiorino, Montese, Novafeltria, Palagano, Pennabilli, Poggio Torriana, Premilcuore, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sarsina, Talamello, Verghereto, Zocca

Marche

Arcevia, Belforte all’Isauro, Frontino, Frontone, Lunano, Mombaroccio, Monte Cerignone Piandimeleto,Santa Vittoria in Matenano, Senigallia, Tavoleto, Trecastelli, Urbino

Abruzzo

Casacanditella, Castel Frentano, Guardiagrele, Lettomanoppello, Pizzoferrato, Rapino

Molise

Trivento

Campania

Agerola, Guardia Lombardi, Nusco, Vallata

Basilicata

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Paterno, Rivello, San Severino Lucano, Sarconi, Spinoso, Stigliano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello, Viggiano

Calabria

Acquaformosa, Acri, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno

Sicilia

Prizzi

Scuole chiuse anche a San Marino. Alla luce delle nevicate di queste ore e delle previsioni meteo la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la Segreteria di Stato per il Lavoro, a seguito di un incontro con la Protezione Civile, hanno ritenuto necessaria la sospensione delle attività didattiche nelle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado, nel CFP e nell’Istituto Musicale Sammarinese per la giornata di lunedì 23 gennaio.

(ELENCO IN AGGIORNAMENTO)