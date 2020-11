Scuole chiuse in Puglia, in mattinata udienza al Tar di Bari Di

C’è attesa per l’udienza nella Camera di Consiglio del Tar di Bari, fissata per stamattina alle 9.30, nella quale si discuterà la richiesta di sospensiva contro l’ordinanza del governatore della Puglia, Michele Emiliano, di sospendere la didattica in presenza nelle scuole elementari della Puglia come misure di contrasto al contagio da Covid.

L’istanza di sospensiva era stata presentata dal Codacons, attraverso l’avvocato Luisa Carpentieri, e da un gruppo di genitori difesi dall’avvocato Pietro Quinto.

Il presidente del Tar aveva già concesso, con decreto monocratico, la tutela cautelare, e nella seduta di oggi, il collegio dovrà decidere l’eventuale conferma della sospensiva.