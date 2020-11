Scuole chiuse e nuove misure: le ordinanze per Regione Di

Scuole chiuse, didattica a distanza, lezioni in presenza. La scuola al tempo Covid è questa. L’Italia è divisa a colori, ma alcuni governatori hanno pubblicato oggi nuove ordinanze. Un riepilogo della situazione.

Zona gialla

In zona gialla, dove le lezioni continuano in presenza fino alla classe terza della secondaria di primo grado e a distanza nelle superiori, in base al Dpcm del 3 novembre, ci sono: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

Oggi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto hanno emanato nuove ordinanze con misure più restrittive. Sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le lezioni di educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

In Campania restano sospese le lezioni in presenza di tutte le scuole fino al 14 novembre. Si attendono nuove disposizioni o la conferma della chiusura.

Zona arancione

In zona arancione, dove per ciò che riguarda le misure per la scuola non cambia nulla rispetto alla zona gialla, sono state collocate le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.

In Puglia, per effetto dell’ordinanza numero 413 del governatore Michele Emiliano, i genitori possono scegliere la didattica a distanza o in presenza.

A Palermo, notizia odierna, il sindaco, Leoluca Orlando ha deciso di chiudere tutte le scuole dell’obbligo della città da lunedì 16 novembre.

In Umbria, fino al 14 novembre, è stata confermata la didattica a distanza anche per le secondarie di primo grado.

Zona rossa

In zona rossa le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. In queste aree restano chiuse le scuole dalla seconda media fino alla classe quinta delle superiori.

In tutte le scuole, dai 6 anni in su, resta l’obbligo di indossare la mascherina anche al banco con il metro di distanziamento.