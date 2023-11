Scuole chiuse allerta meteo venerdì 3 novembre: stop in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO Di

La tempesta Ciaran, che sta imperversando in Europa, è arrivata in Italia. È allarme in sette regioni italiane. Scuole chiuse in diversi comuni.

È fondamentale, in questi frangenti, seguire le raccomandazioni delle autorità locali e restare aggiornati tramite i canali ufficiali di comunicazione. Il monitoraggio della situazione è costante e le decisioni potrebbero essere riviste nel corso della giornata, in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Invitiamo, quindi, docenti, studenti e personale ATA a verificare regolarmente gli aggiornamenti forniti dai propri Comuni di residenza o dalle direzioni scolastiche.

Elenco in aggiornamento

Friuli Venezia-Giulia

Scuole chiuse (di ogni ordine e grado) in Friuli-Venezia Giulia per la giornata di venerdì 3 novembre (asili inclusi).

Campania

Afragola

Angri

Benevento

Capua

Caserta

Casoria

Cava dei Tirreni

Monte di Procida

Napoli

Nocera Inferiore

Pagani

Pellezzano

Portici

Pozzuoli

Sarno

Sant’Egidio del Monte Albino

Somma Vesuviana

Liguria

Ameglia

Beverino

Bolano

Borghetto Vara

Brugnato

Framura

Lerici

Monterosso

Porto Venere

Riccò del Golfo

Riomaggiore

Sarzana

Sesta Godano

Varese Ligure

Vezzano Ligure

Toscana

Aulla

Fivizzano

Podenzana

Pontremoli

Viareggio

Veneto

Provincia di Belluno

Agordo

Alano di Piave

Alpago

Alleghe

Arsiè

Auronzo di Cadore

Belluno

Borca di Cadore

Borgo Valbelluna

Calalzo di Cadore

Canale d’Agordo

Cencenighe Agordino

Cesiomaggiore

Chies d’Alpago

Cibiana di Cadore

Colle Santa Lucia

Comelico Superiore

Cortina d’Ampezzo

Danta di Cadore

Domegge di Cadore

Falcade

Feltre

Fonzaso

Gosaldo

La Valle Agordina

Lamon

Limana

Livinallongo del Col di Lana

Longarone

Lorenzago di Cadore

Lozzo di Cadore

Ospitale di Cadore

Pedavena

Perarolo di Cadore

Pieve di Cadore

Ponte nelle Alpi

Quero Vas

Rivamonte Agordino

Rocca Pietore

San Gregorio nelle Alpi

San Nicolò di Comelico

San Pietro di Cadore

San Tomaso Agordino

San Vito di Cadore

Santa Giustina

Santo Stefano di Cadore

Sedico

Selva di Cadore

Seren del Grappa

Sospirolo

Soverzene

Sovramonte

Taibon Agordino

Tambre

Val di Zoldo

Vallada Agordino

Valle di Cadore

Vigo di Cadore

Vodo di Cadore

Voltago Agordino

Zoppè di Cadore

Provincia di Verona

Affi

Badia Calavena

Bardolino

Belfiore

Bosco Chiesanuova

Brentino Belluno

Brenzone sul Garda

Bussolengo

Caldiero

Caprino Veronese

Castelnuovo del Garda

Cavaion Veronese

Cerro Veronese

Colognola ai Colli

Costermano sul Garda

Dolcé

Erbezzo

Ferrara di Monte Baldo

Fumane

Garda

Grezzana

Illasi

Lavagno

Lazise

Malcesine

Marano di Valpolicella

Mezzane di Sotto

Negrar

Pastrengo

Pescantina

Peschiera del Garda

Rivoli Veronese

Ronco all’Adige

Roveré Veronese

San Martino Buon Albergo

San Mauro di Saline

San Pietro in Cariano

San Zeno di Montagna

Sant’Ambrogio di Valpolicella

Sant’Anna d’Alfaedo

Selva di Progno

Sommacampagna

Sona

Torri del Benaco

Tregnago

Valeggio sul Mincio

Velo Veronese

Verona

Zevio

Arcole

Cazzano di Tramigna

Montecchia di Crosara

Monteforte d’Alpone

Roncà

San Bonifacio

San Giovanni Ilarione

Soave

Vestenanova

Provincia di Treviso

Asolo

Borso del Grappa

Caerano San Marco

Cappella Maggiore

Castelcucco

Cavaso del Tomba

Cison di Valmarino

Colle Umberto

Conegliano

Cordignano

Provincia di Vicenza

Altavilla Vicentina

Altissimo

Arsiero

Arzignano

Asiago

Bassano del Grappa

Bolzano Vicentino

Breganze

Bressanvido

Brogliano

Caldogno

Caltrano

Calvene

Carré

Castelgomberto

Chiampo

Chiuppano

Cogollo del Cengio

Colceresa

Cornedo Vicentino

Costabissara

Creazzo

Crespadoro

Dueville

Enego

Fara Vicentino

Foza

Gallio

Gambellara

Gambugliano

Isola Vicentina

Laghi

Lastebasse

Longare

Lugo di Vicenza

Lusiana Conco

Malo

Marano Vicentino

Marostica

Monte di Malo

Montebello Vicentino

Montecchio Maggiore

Montecchio Precalcino

Monteviale

Monticello Conte Otto

Montorso Vicentino

Mussolente

Nogarole, Vicentino

Nove

Pedemonte

Pianezze

Piovene Rocchette

Posina

Pove del Grappa

Quinto Vicentino

Recoaro Terme

Roana

Romano d’Ezzelino

Rotzo

Salcedo

San Pietro Mussolino

San Vito di Leguzzano

Sandrigo

Santorso

Sarcedo

Schiavon

Schio

Solagna

Sovizzo

Thiene

Tonezza del Cimone

Torrebelvicino

Torri di Quartesolo

Trissino

Valbrenta

Valdagno

Valdastico

Valli del Pasubio

Velo d’Astico

Vicenza

Villaverla

Zané

Zermeghedo

Zugliano

NOTA BENE La situazione meteorologica richiede monitoraggio costante e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo e sulle eventuali ulteriori chiusure scolastiche nelle loro aree di residenza.

Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza. No DaD. I giorni si recuperano?

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?

La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.

Sospensione delle attività

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.

Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato

“Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.”

Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.

Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare

No didattica a distanza

Infine, è fondamentale sottolineare che la didattica a distanza (DAD) è stata attivata solo in casi di emergenza sanitaria COVID, e non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze.