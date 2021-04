Scuole Calabria, verso la Dad a scelta. Spirlì: “Manterremo la democratica libertà di scelta” Di

Anche la Regione Calabria verso la didattica a distanza a scelta. Dopo la Puglia, il presidente Spirlì lascia presagire che la prossima ordinanza sulla scuola prevedrà l’opzione DaD.

“Sto finendo di scrivere, con l’aiuto degli Uffici preposti, l’ordinanza relativa alla didattica. Rassicuro tutti: manterremo la democratica libertà di scelta per le scuole secondarie superiori. Ma… monitoreremo, come sempre, l’andamento dei contagi su tutti i territori e saremo pronti a decidere, quando e ovunque ce ne fosse bisogno, in modo incisivo a tutela della salute e della sicurezza di tutti. Ritengo che l’aumento dei contagiati ci stia insegnando, purtroppo tristemente, tanto…“.

Lo scrive il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì su Facebook sotto il titolo #OrdinanzaScuola lasciando intendere che in vista delle riaperture in presenza al 70% previsto da lunedì anche in Calabria riproporrà la possibilità per le famiglie di scegliere se mandare i figli a scuola o fare la didattica a distanza come è già adesso.