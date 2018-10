Scuole apriranno di pomeriggio in Sicilia: cosa si studierà

La scorsa settimana il Miur ha stipulato con la regione Sicilia un accordo per introdurre in via sperimentale il tempo pieno anche nelle scuole dell’isola

Una scuola per provincia

La sperimentazione coinvolgerà una scuola pilota per provincia, selezionata per l’alto tasso di dispersione scolastica e per un’elevata presenza di alunni in condizioni di svantaggio personale e familiare.

Scuole aperte di pomeriggio

La sperimentazione prevede l’apertura pomeridiana delle scuole per

potenziare le discipline curriculari di base

rafforzare la conoscenza delle lingue straniere

fare sport, musica, teatro

Inoltre si promuoverà un approccio innovativo allo studio delle cosiddette discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e verranno creati sportelli scolastici di ascolto e di orientamento scolastico e professionale.

Tempo pieno e potenziamento, Bussetti in Sicilia: parte la sperimentazione