Scuole aperte: tempo pieno e prolungato in Sicilia. Domande entro il 14 luglio

La Regione Siciliana ha aperto la terza finestra dell’Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”, destinato agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Le scuole interessate possono presentare la propria richiesta entro le ore 15 del 14 luglio, comunicando l’intenzione di attivare il tempo pieno o prolungato per l’anno scolastico 2025-2026.

Obiettivi dell’intervento e risorse disponibili

Il progetto è finanziato con 27 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e punta a contrastare la dispersione scolastica. L’iniziativa si rivolge in particolare agli istituti statali della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, con attenzione prioritaria alle aree caratterizzate da elevati livelli di povertà educativa.

Finalità educative e sociali dell’iniziativa

Secondo l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, il progetto intende affrontare fenomeni come devianza minorile, bullismo, cyberbullismo e illegalità. In proposito ha dichiarato: “Devianza minorile, dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo, lotta alla mafia e ad ogni forma di illegalità si combattono – ha spiegato Mimmo Turano – tenendo aperte le scuole e mettendo in campo un’azione di sistema, che abbia come faro la necessità di educare i giovani alla cultura del rispetto”.

Modalità di partecipazione e riferimenti

Le istituzioni scolastiche possono inoltrare le domande a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso fino al 14 luglio. Le modalità di adesione sono descritte nel comunicato del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana. Il testo completo dell’Avviso 10 è disponibile sul portale FSE della Regione.