Scuole aperte o chiuse a gennaio? Le Regioni agiscono in ordine sparso. Gli ultimi aggiornamenti Di

La data da tenere a mente è quella del 5 gennaio. Probabilmente il giorno prima dell’Epifania scopriremo cosa accadrà per il ritorno in classe.

Scuole aperte o chiuse dopo le feste di fine anno? Alla luce della curva epidemiologica il dubbio rimane. Il governo, però, è stato chiaro. Sia Draghi che Bianchi hanno ribadito in pubblico e anche nelle riunioni con gli enti locali che la priorità è la scuola in presenza. Serve scongiurare in tutti i modi il ritorno alla Dad.

Le Regioni propongono una modifica della quarantena: con due positivi in classe, i non vaccinati vanno in Dad, mentre per i vaccinati solo auto-sorveglianza.

Al momento, però, le Regioni agiscono in ordine sparso con provvedimenti o dichiarazioni che puntano a sottolineare la gravità del momento. Come è il caso dell’Abruzzo che ha già deciso, screening straordinario dal 7 al 9 gennaio e ritorno in classe per tutti il 10 gennaio. Una delle giornate di lezioni perse sarà recuperata a Carnevale, il primo marzo, quando si andrà regolarmente a scuola.

Test anche in Umbria fino al 12 gennaio.

L’Emilia Romagna punta a velocizzare le vaccinazioni dei più piccoli, mentre la Campania pensa addirittura allo stop della scuola primaria per un mese per vaccinare e dunque non chiudere più fino a giugno.

Il ritorno alla didattica a distanza pare scongiurato, ma il governo monitora con molta attenzione la situazione: se dovesse precipitare, probabilmente, ci saranno chiusure localizzate e non su tutto l’ambito nazionale come è accaduto nel 2020.