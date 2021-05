Scuola Trentino, da lunedì 17 studenti superiori in presenza al 100% Di

In Trentino, da lunedì 17 maggio, gli studenti delle seconde classi della scuola superiore tornano in presenza al 100%. L’ordinanza sarà firmata domani dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Il tema è stato al centro di un incontro convocato dal Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento alla presenza dell’assessore all’istruzione, Mirko Bisesti, del dirigente generale Roberto Ceccato e di tutti i dirigenti scolastici del secondo ciclo.

“La disposizione – ha spiegato Bisesti – è stata possibile grazie ad una maggiore flessibilità dei coefficienti di riempimento dei trasporti. Il nostro intento, compatibilmente con la situazione epidemiologica, è quello di far rientrare tutti gli studenti in presenza per gli ultimi giorni di scuola“.