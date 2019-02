Scuola, scioperi 22 e 27 febbraio contro la nuova maturità 2019 e regionalizzazione

Sono due gli scioperi che interesseranno il mondo della scuola inseriti in calendario negli ultimi giorni di febbraio.

La prima data è quella 22 febbraio i cui si mobiliteranno studenti e docenti per manifestare contro la nuova formula degli esami di Stato, cioè la maturità 2019.

I cambiamenti introdotti dal ministro Bussetti sono arrivati troppo a ridosso dell’appuntamento di valutazione finale e gli insegnanti che hanno mosso questa critica sostengono di non avere il tempo necessario per apportare le dovute modifiche all’impostazione didattica progettata sin dall’inizio dell’anno. Sotto accusa anche il metodo di valutazione diverso rispetto al passato.

Alcuni docenti di lettere, per esempio, hanno chiesto al Ministero dell’Istruzione di elaborare un modello di griglia di valutazione della prima prova nazionale nel quale gli indicatori siano declinati in descrittori e relativi punteggi.

A schierarsi contro sono stati anche gli studenti da sempre perplessi di un cambiamento così radicale avvenuto in corso d’anno. Venerdì prossimo, la mobilitazione riguarderà tutto il territorio nazionale. La contestazione degli studenti si allarga anche ai tagli all’Istruzione. L’8 febbraio erano scesi in piazza per manifestare contro la maturità 2019, 3000 studenti delle scuole di Padova e provincia.

Il 27 febbraio, invece, la scuola tornerà ad avere i battenti chiusi per dire no alla regionalizzazione. Il processo di autonomia differenziata non piace ai docenti, né ai sindacati. A promuovere lo sciopero di mercoledì è Unicobas, mentre le tre sigle Cgil, Cisl e Uil hanno fatto sentire la loro voce anche su questo tema durante la manifestazione unitaria di sabato 9 febbraio.