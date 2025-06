Scuola primaria aperta anche a luglio? “No, la scuola fa altro” Di

Scuola Primaria aperta anche a Luglio? La discussione sul calendario scolastico in Trentino si infiamma. La consigliera Stefania Segnana (Lega) ha proposto di prolungare l’apertura delle scuole primarie fino a luglio, con l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Ma, l’assessora all’istruzione Francesca Gerosa (Fratelli d’Italia) ha respinto l’idea, ritenendo che la scuola non dovrebbe essere coinvolta direttamente in questo tipo di servizi, “la scuola fa altro“, e proponendo alternative come l’utilizzo delle strutture scolastiche per attività estive gestite da enti esterni.

Per l’anno scolastico 2024/2025, il calendario prevede l’inizio delle lezioni per le scuole primarie il 9 settembre 2024 e la conclusione il 12 giugno 2025. Le scuole dell’infanzia, invece, inizieranno il 4 settembre 2024 e termineranno il 31 luglio 2025 . L’apertura estiva delle scuole dell’infanzia è stata confermata per il 2024, con l’intenzione di valutare eventuali modifiche per il 2025.

In Trentino il dibattito ha lungo corso e ha coinvolto negli anni passati anche i docenti stessi. Già lo scorso anno, un gruppo di oltre 950 tra insegnanti, personale di sostegno e cuochi ha espresso preoccupazione per l’eventuale apertura estiva delle scuole dell’infanzia, sottolineando l’importanza di mantenere il focus sull’educazione piuttosto che sull’assistenza. In passato, simili proposte avevano già generato malumori tra gli insegnanti, molti dei quali avevano espresso contrarietà all’estensione estiva attraverso i sindacati.

D’altra parte, alcune associazioni familiari hanno evidenziato la necessità di servizi estivi per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia. Marisa Bampi, del Forum delle associazioni familiari del Trentino, ha sottolineato l’importanza di garantire continuità nei servizi estivi, considerando l’aumento delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.