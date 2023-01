Scuola per contadini specializzati, operatori e operatrici agricoli, al via la quarta edizione del corso Di

A settembre riparte la quarta edizione del corso triennale per contadini specializzati, operatori e operatrici agricoli di Agr.In.Chianti. Il corso è aperto ai giovani di età compresa tra 14 e 18 anni.

Il corso è gratuito, triennale, e può accogliere fino a 15 ragazzi. 3.160 ore, di cui 800 di stage nelle imprese del territorio. L’obiettivo è formare addetti agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature, permettendo così l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

“Il 90% dei giovani diplomati ha trovato un’occupazione nel settore – spiega in una nota la presidente di Chiantiform, Elisa Corneli – e alcuni di loro hanno aperto un’attività propria divenendo imprenditori agricoli“.

L’iniziativa, come riferisce l’Ansa, è stata resa possibile grazie al finanziamento ministeriale di 270.000 euro ottenuto dai cinque comuni del Chianti e di area fiorentina (San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Impruneta e Bagno a Ripoli), che costituiscono e promuovono l’agenzia formativa Chiantiform, attraverso il programma GiovaniSì della Regione Toscana.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 gennaio.