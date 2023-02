Scuola Next Gen. Dalla Z all’Alfa. Didattica e tecnologie per una scuola di nuova generazione con Qualcomm, Tim, WeSchool ed Acer

Qualcomm, WeSchool, TIM e Acer, in collaborazione con l’UNESCO e I-COM, ospiteranno l’evento “Next Gen School” il 7 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 CET a Roma (Italia) e online, per esplorare gli ultimi progressi della tecnologia 5G e il suo potenziale per rivoluzionare il settore scolastico Italiano.

L’evento riunirà operatori del settore, politici e insegnanti italiani ed europei che, basandosi sui risultati del progetto 5G Smart School – promosso da Qualcomm, TIM e WeSchool che prevede l’impiego di soluzioni 5G in scuole selezionate in tutta Italia – discuteranno su come l’Istruzione possa rispondere in modo sostenibile e innovativo alle prossime grandi sfide globali. Interverranno, oltre ai vertici delle aziende citate, anche relatori istituzionali come Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione; il deputato Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione; l’europarlamentare Beatrice Covassi, membro della Commissione Industria Ricerca ed Energia del Parlamento europeo; Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza dell’UE in Italia.

Roma, 7 marzo, Scuderie di Palazzo Altieri

Via Santo Stefano del Cacco, 1

Dalle ore 10:00 alle ore 13:30