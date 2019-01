Scuola: domani la presentazione dei Campionati studenteschi

Tutto pronto per i campionati studenteschi 2018/2019 che saranno presentati domani alle 12 al Miur.

Durante l’evento, moderato dalla giornalista del TG1 Alma Grandin, saranno proclamate le città che ospiteranno le Finali dei Campionati Studenteschi e

quella in cui si terrà la Festa dello Sport, dedicata alle scuole di I grado italiane.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla sperimentazione didattica “Studenti-Atleti” e per parlare delle iniziative in campo per lo sport a scuola, anche con riferimento agli alunni con disabilità. Lo sport è un tema molto caro al Ministro.

Alla presentazione saranno presenti, oltre a Bussetti e al Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, anche i vertici del Coni, Malagò, e del Comitato Paralimpico, Pancalli:

L’Usr della Liguria ha già pubblicato anche le date delle fasi provinciali, suddivise per provincia, e regionale.