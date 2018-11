Scuola: domani al via Orientamenti a Genova, presente il Ministro Bussetti

Miur – Prende il via domani, martedì 13 novembre, la 23esima edizione di Orientamenti, il Salone della formazione, del lavoro e dell’orientamento di Genova. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti . Il Salone è promosso dalla Regione Liguria – Assessorato alla Formazione – con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova, del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova, dell’Università degli Studi di Genova, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Conferenza delle Regioni. Il MIUR sostiene anche quest’anno l’iniziativa.

Per tre giorni l’intera area del Porto Antico sarà trasformata in un grande Villaggio pensato per aiutare i ragazzi nella scelta del proprio percorso di studi e di lavoro.

Laboratori, seminari, incontri animeranno il programma del MIUR, realizzato con il contributo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Si comincia dunque domani con la cerimonia di inaugurazione, alle 10.00, nella Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone, a cui prenderà parte il Ministro Bussetti . Saranno presenti anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , l’Assessore Regionale alla Formazione e Istruzione, Ilaria Cavo , il rapper genovese Tedua . Subito dopo, alle 11.00, nella Sala Grecale, il Ministro Bussetti parteciperà al Convegno nazionale “Orientiamoci al Futuro”, promosso dal MIUR con la collaborazione della Conferenza delle Regioni e della Regione Liguria. Il Convegno è rivolto in particolare ai dirigenti scolastici e ai docenti.

Nella Sala Libeccio, alle 12.00, il Ministro Bussetti firmerà un Protocollo d’Intesa con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli , per la realizzazione di progetti e iniziative tra i banchi di scuola per favorire e sensibilizzare i ragazzi sulla conoscenza e la prevenzione dei rischi ambientali. L’intesa sarà sottoscritta nel corso della presentazione del kit #Imparosicuro , un progetto capofila in Italia per la formazione degli studenti sul sistema di allerta meteo. All’iniziativa interverranno anche l’Assessore Ilaria Cavo e l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone .

Il MIUR porterà a Genova alcune offerte formative d’eccellenza. Tra queste, l’Istituto nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta, con il veliero a tre alberi “Signora del Vento”. La nave sarà aperta alle visite dei ragazzi e delle loro famiglie.