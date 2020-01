Scuola digitale, progetto Smart Universal Education: candidature docenti entro 15 febbraio

Bando progetto “Smart Universal Education”. Percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione – Azione #25 PNSD.

Il progetto prevede il reclutamento dei docenti corsisti su base regionale (per la Campania 30 docenti) e nazionale (34 docenti per le restanti regioni) e si realizzerà nei giorni 5/6/7 marzo 2020 in formula residenziale (comprensivo di vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno) presso il Campus Principe di Napoli ad Agerola (NA).

Il progetto si sviluppa in 4 moduli di 20 ore ciascuno, per 4 differenti ordini di scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado e Secondaria 2° grado).

I docenti interessati possono presentare la loro candidatura dalle ore 8:00 del 27 gennaio 2020 alle ore 24:00 del 15 febbraio 2020.

Bando reclutamento corsisti