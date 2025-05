Scuola di Milano intitolata a Sergio Ramelli, è polemica tra La Russa e il sindaco Sala Di

L’istituto Molinari di Milano intitolata a Sergio Ramelli, lo studente militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a sprangate da esponenti di Avanguardia Operaia e che era stato studente nella stessa scuola, è tornato al centro di un acceso confronto politico, sollevando una discussione che coinvolge istituzioni locali e rappresentanti parlamentari. La proposta è stata rilanciata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso di un convegno a Bergamo dedicato a Marzio Tremaglia.

La posizione del presidente Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato l’iniziativa, interpretandola come un segnale di volontà di “pacificazione”. Fontana ha dichiarato: “Mi sono fatto l’idea che il presidente Ignazio La Russa abbia fatto questa richiesta perché convinto che sia giunto il momento di arrivare a una pacificazione. Mai, come in questo momento, c’erano tutte le condizioni”.

Le riserve espresse dal sindaco Sala

Diversa la posizione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha espresso perplessità sull’iniziativa, criticando le tempistiche e sollevando interrogativi sulle motivazioni. A margine di un evento a Palazzo Marino ha affermato: “La questione la buttano addosso a me perché politicamente gli fa comodo. Ma sono stati al governo tanti anni e potevano pensarci, perché proprio adesso?”. In seguito, ha aggiunto: “Vedo che anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato se ne lamenta. De Corato è stato vicesindaco di Milano. Il centrodestra ha governato a lungo la città, si svegliano adesso con la richiesta? Così è sempre comodo”.

Le repliche di Fontana e Gasparri

Fontana ha replicato sottolineando che la questione potrebbe non essere stata affrontata in passato per mancanza di condizioni favorevoli. “Forse il fatto che non lo si sia fatto in passato, è perché non c’erano ancora le condizioni. Ora mi auguro che il sindaco ci possa ripensare”, ha dichiarato.

Più diretta la presa di posizione del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che ha accusato il sindaco di adottare criteri selettivi nella memoria pubblica: “Per il sindaco di Milano Sala, la memoria collettiva ha un solo colore. Definisce “divisivo” dedicare una scuola a Ramelli, militante ucciso dai comunisti, mentre nel ricordare le vittime di sinistra è sempre in prima linea”.

Il precedente della scuola intitolata a Claudio Varalli

A sostegno della sua posizione, Sala ha ricordato il caso della scuola intitolata a Claudio Varalli, giovane militante del Movimento Studentesco. Ha precisato che si è trattato di un percorso avviato internamente all’istituto, con il coinvolgimento della dirigenza scolastica e sviluppato nell’arco di anni. “L’intitolazione a Varalli non è che scende dal cielo da una decisione del sindaco e non è stata immediata. Se la scuola ha intenzione di intitolarsi a Ramelli, può avviare un percorso di riflessione perché queste cose devono convincere tutti”, ha concluso.