Scuola dell’infanzia aperta a luglio? In Trentino parziale dietrofront: “Dal 2025 potrebbero esserci delle modifiche” Di

Parziale dietrofront del Trentino sull’apertura delle scuole dell’infanzia a luglio. Come segnala L’Adige, la vicepresidente della giunta provinciale, Francesca Gerosa (Fratelli d’Italia), ha espresso un possibile “ripensamento” della politica attuale.

Durante un incontro con la Federazione provinciale scuole materne, Gerosa ha indicato che, dall’estate del 2025, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle modalità di apertura estiva. Tale posizione segna un contrasto con l’approccio del suo predecessore, Mirko Bisesti (Lega), che aveva difeso l’apertura di luglio nonostante le proteste degli insegnanti e le richieste di revisione da parte della Provincia.

Il dietrofront in discussione potrebbe non comportare una cancellazione totale del servizio estivo, ma piuttosto una sua modifica. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere un’offerta per le famiglie, pur adottando forme differenti di servizio.

Gerosa ha inoltre confermato il mantenimento del limite di 24 alunni per classe. Un altro punto cruciale è la riformulazione della riforma 0-6 anni, una tematica già iniziata a prendere forma politica nella precedente legislatura.