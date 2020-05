Scuola a casa con Rai, orario lezioni 11 maggio per studenti secondaria II grado

Le lezioni per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay.

Lunedì 11 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone queste lezioni:

08.30 – Inglese: Language for Lockdown, tenuta dalla professoressa Lucie Cotterill del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (replica alle 18.00)

9.30 – Chimica: Isomeria nei composti organici, con la professoressa Roberta Storti dell’IIS “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia (RM) (replica alle 14.30)

10.30 – Italiano: I Promessi Sposi. Quanti romanzi in uno?, con la professoressa Lucia Olini del Liceo Scientifico Statale “Angelo Messedaglia” di Verona (replica alle 15.30)

13.00 – Informatica: Algoritmi e problemi, con la professoressa Fabiana Selena Buccarello dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi.

Per [email protected] Maturità:

19.30 – Interdisciplinare: Scienza e potere. Cos’è il tempo. La questione femminile nel ‘900. Lezioni tenute dai filosofi Maurizio Ferraris e Felice Cimatti.

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, mentre le lezioni divise per unità didattica sono su sul sito di Rai Cultura.